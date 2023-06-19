Летний отдых для детей из семей бойцов СВО организовали в Талдоме

Активный и интересный отдых со множеством активностей ждет детей из семей военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Для них в городском округе Талдом организовано 7 лагерей дневного пребывания, задействованы 12 игровых площадок, которые создали на территории школ, домов культуры и спорткомплексов.

Еще 16 бесплатных путевок в один из подмосковных лагерей отдыха выделило Министерством социального развития Московской области.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин пожелал ребятам хорошего настроения и отличного отдыха.

В администрации уточнили, что двое ребят уже отдохнули в детском лагере в первую смену, еще шестеро отправились на следующую смену.

Комфортный летний отдых для детей участников СВО организуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.