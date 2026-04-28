«Летний отдых под вопросом». Юрист рассказал, кого могут не отпустить в отпуск летом

Рассчитывать на летний отпуск могут далеко не все сотрудники. Работодатель имеет полное право отказать в переносе отдыха на теплые месяцы, если такая возможность не закреплена в утвержденном графике или возникла производственная необходимость.

О том, какие категории граждан защищены от подобных отказов и куда обращаться в случае нарушения, агентству «Прайм» рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

«Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы», — пояснила эксперт.

Тем не менее, существуют ситуации, когда отказать в отпуске запрещено. Вне графика работодатель обязан предоставить отдых беременным женщинам, несовершеннолетним сотрудникам, усыновителям ребенка младше трех месяцев, родителям детей-инвалидов, а также другим льготникам. Кроме того, если даты отпуска уже зафиксированы в утвержденном графике, перенос без согласия работника также недопустим.

Если же положенный по графику отпуск не предоставляют без законных оснований, сотрудник имеет право обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или в суд. Как подчеркивает юрист, главный инструмент для защиты своих прав — это знание закона.

