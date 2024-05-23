Летний туристский слет школьников прошел в Городском округе Пушкинский

В период с 20 по 21 мая в Городском округе Пушкинский состоялся летний туристский слет обучающихся образовательных учреждений, в котором участвовало 11 команд.

Соревнования прошли на учебном полигоне «Левковская Гора». Участников слета распределили на две возрастные группы. В первую вошли ребята, которые обучаются в 6, 7 и 8 классах. Было сформировано восемь команд младшей группы.

В команды старшей группы приняли учащихся с 9 по 11 классы. В туристическом слете соревновались три команды данной возрастной категории.

Конкурсная программа оказалась насыщенной. В нее, в частности, вошли художественная конкурсная программа, полоса препятствий и спортивное ориентирование.

«По итогам соревнований победителями стали: в старшей возрастной группе Образовательный комплекс № 3, в младшей возрастной группе Образовательный комплекс № 9»

Слет проходит ежегодно. В нынешнем году мероприятие провели в 48 раз.