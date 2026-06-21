Отдых под вопросом: россияне массово отказываются от поездок в Крым

Курортный сезон в Крыму стартовал в условиях, далеких от безмятежных. Угрозы воздушных атак и растущие цены заставили многих туристов пересмотреть планы. Однако нашлись и те, кто не видит поводов для паники и уже собирает чемоданы. Портал 93.RU узнал, какие аргументы приводят обе стороны.

Курортный сезон в Крыму в этом году ознаменовался не только началом отпусков, но и спорами среди туристов. Причинами для беспокойства стали сообщения о повышении цен, а также угрозах воздушных атак, которые заставили многих потенциальных отдыхающих усомниться в безопасности поездки. В итоге мнения путешественников разделились на два противоположных лагеря.

Значительная часть россиян приняла решение провести отпуск в других местах. В социальных сетях люди откровенно признаются, что не готовы рисковать здоровьем и нервами, даже если вероятность происшествий невелика. Некоторые рассказывают, что сумели переубедить даже тех родственников, которые изначально планировали маршрут на полуостров и не следили за новостями.

В качестве альтернатив называются Турция с ее предсказуемым сервисом или собственный дачный участок — оба варианта кажутся этой категории отдыхающих более разумными. Особое недоумение у них вызывает упорство соотечественников, которые, несмотря на регулярные сообщения о тревогах, все равно собирают чемоданы.

Впрочем, есть и другая точка зрения, и ее придерживаются не менее активные пользователи Сети. Эти люди считают, что паника вокруг крымского направления сильно преувеличена, а обстановка на месте остается вполне приемлемой для спокойного отдыха. Они уверены, что все риски минимальны, и не видят причин отказываться от привычного места проведения летних каникул. Более того, такие туристы уже строят планы на поездку и делятся ими в комментариях.