«Спартак» решил купить лидера «Ахмата»: в Грозном за него запросили 10 млн евро

«Спартак» обратился в «Ахмат» с целью узнать цену на нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, сообщил инсайдер Иван Карпов.

В Грозном выставили немалый ценник за своего лидера — €10 млн. При этом Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в €3 млн. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова намерен выстроить амбициозный проект и не собирается расставаться с ведущими игроками задешево.

В минувшем сезоне Самородов в 29 матчах РПЛ забил 5 мячей и отдал 10 передач. Он стал лучшим в команде по результативным действиям в чемпионате: у Эгаша Касинтуры — 8+4, у Георгия Мелкадзе — 7+4.

Самородов, проведший 33 матча за сборную Казахстана с пятью голами, не считается в РПЛ легионером.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг факт переговоров со «Спартаком», но заявил, что клуб готов к диалогу, если получит достойное предложение.

Ранее стали известны соперника «Спартака» на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.