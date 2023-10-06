Лето, Николсон и другие: звезды, которые приобрели вредные привычки ради роли

Актерская профессия полна неожиданностей. Голливудские звезды идут на многое, чтобы вжиться в своего персонажа: сбрасывают вес, наращивают мышечную массу, уезжают далеко от дома и проводят время в одиночестве. Но иногда им приходится идти на более серьезные шаги.

Рассказываем о звездах, которые приобрели вредные привычки для съемок в кино.

Пол Ньюман

Американский актер и звезда старого Голливуда Пол Ньюман пристрастился к алкоголю, чтобы вжиться в героя фильма «Удар по воротам». Дело в том, что его персонаж был бывшим спортсменом и алкоголиком.

Фото: [ DPA/PHOTAS ]

Впрочем, Ньюман был не против выпить и в реальной жизни. Он был большим весельчаком, любил вечеринки и быструю езду.

Джаред Лето

Оскароносный актер и певец Джаред Лето набрал около 30 кг для фильма «Глава 27». Здесь он играл Марка Чепмена — убийцу Джона Леннона.

Фото: [ CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS ]

По словам Лето, чтобы в короткие сроки достигнуть сходства с Чепменом, ему пришлось ежедневно есть пиццу, макароны, мороженое, а также добавлять в пищу много сливочного и оливкового масел.

Джонни Депп

Звезда фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джонни Депп заимел много вредных привычек в подростковом возрасте: среди них были алкоголь и даже наркотики.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

На съемках фильма «Страх и ненависть в Лас Вегасе» актеры не употребляли запрещенных веществ, но прошлый опыт помог Деппу вжиться в своего персонажа.

Джек Николсон

Известный американский актер Джек Николсон употреблял наркотики и много выпивал, когда снимался в фильме «Беспечный ездок».

Фото: [ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС ]

Такое поведение было свойственно герою Николсона. Для полного погружения на съемках фильма даже курили настоящие наркотики.

Ранее мы писали о звездах, которые рано стали родителями.