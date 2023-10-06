Лето, Николсон и другие: звезды, которые приобрели вредные привычки ради роли
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Актерская профессия полна неожиданностей. Голливудские звезды идут на многое, чтобы вжиться в своего персонажа: сбрасывают вес, наращивают мышечную массу, уезжают далеко от дома и проводят время в одиночестве. Но иногда им приходится идти на более серьезные шаги.
Рассказываем о звездах, которые приобрели вредные привычки для съемок в кино.
Пол Ньюман
Американский актер и звезда старого Голливуда Пол Ньюман пристрастился к алкоголю, чтобы вжиться в героя фильма «Удар по воротам». Дело в том, что его персонаж был бывшим спортсменом и алкоголиком.
Фото: [DPA/PHOTAS]
Впрочем, Ньюман был не против выпить и в реальной жизни. Он был большим весельчаком, любил вечеринки и быструю езду.
Джаред Лето
Оскароносный актер и певец Джаред Лето набрал около 30 кг для фильма «Глава 27». Здесь он играл Марка Чепмена — убийцу Джона Леннона.
Фото: [CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS]
По словам Лето, чтобы в короткие сроки достигнуть сходства с Чепменом, ему пришлось ежедневно есть пиццу, макароны, мороженое, а также добавлять в пищу много сливочного и оливкового масел.
Джонни Депп
Звезда фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джонни Депп заимел много вредных привычек в подростковом возрасте: среди них были алкоголь и даже наркотики.
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
На съемках фильма «Страх и ненависть в Лас Вегасе» актеры не употребляли запрещенных веществ, но прошлый опыт помог Деппу вжиться в своего персонажа.
Джек Николсон
Известный американский актер Джек Николсон употреблял наркотики и много выпивал, когда снимался в фильме «Беспечный ездок».
Фото: [ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС]
Такое поведение было свойственно герою Николсона. Для полного погружения на съемках фильма даже курили настоящие наркотики.
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