Леус: вторую декаду августа в Москве зальет дождями

По словам Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в Москве во второй декаде августа будет прохладнее, чем в первой. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По данным метеорологов, температура воздуха днём будет колебаться от 19 до 25 градусов выше нуля, при этом ожидаются частые осадки.

«По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной», — сказал Леус.

Он сообщил, что температура воздуха в течение дня будет колебаться от 19 до 25 градусов по Цельсию.

В столице ожидаются частые осадки, которые продлятся примерно неделю, подытожил Леус.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что в Подмосковье в 2025 году может снова наблюдаться аномально теплый сентябрь. Есть все основания полагать, что средние температурные показатели превысят климатическую норму для первого месяца осени на целых пять градусов. Шувалов отметил, что хотя точные температурные значения будут уточняться ближе к указанному периоду, общая тенденция к теплой осени сохраняется. Это соответствует глобальным климатическим изменениям, которые фиксируют ученые по всему миру.