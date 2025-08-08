Сентябрь 2025 года принесет уникальную погоду: точный прогноз синоптиков

Сентябрь 2025 года может продолжить тенденцию к аномально теплой погоде, установившуюся в последние годы. Об этом в интервью « МК » заявил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Специалист отметил, что в сентябре 2024 года средние температурные показатели превысили климатическую норму на целых пять градусов, и подобная ситуация может повториться.

Шувалов обратил внимание на устойчивую тенденцию к увеличению продолжительности теплого периода. «Сравнивая с концом XX века, мы видим, что летний сезон удлинился примерно на 1,5 недели», — пояснил метеоролог. Параллельно наблюдается сокращение зимнего периода, что является ярким проявлением глобальных климатических изменений.

Эксперт подчеркнул, что эти процессы носят системный характер и наблюдаются уже несколько десятилетий. По его словам, подобные изменения требуют пересмотра традиционных представлений о сезонности и адаптации к новым погодным реалиям. Особенно это касается сельского хозяйства, туризма и других сфер деятельности, напрямую зависящих от климатических условий.

Прогноз на сентябрь 2025 года основан на анализе многолетних метеорологических данных и современных климатических моделей. Шувалов отметил, что хотя точные температурные значения будут уточняться ближе к указанному периоду, общая тенденция к теплой осени сохраняется. Это соответствует глобальным климатическим изменениям, которые фиксируют ученые по всему миру.

Метеоролог также добавил, что подобные изменения не являются исключительно российской особенностью. Аналогичные процессы наблюдаются во многих странах северного полушария, где традиционные сезонные границы становятся все более размытыми. Это ставит новые задачи перед учеными и требует разработки адаптационных стратегий для различных отраслей экономики.