Льготники Рязанской области могут изменить набор соцуслуг до 1 октября

Федеральные льготники Рязанской области должны до 1 октября 2025 года определиться с формой получения набора социальных услуг (НСУ) — в натуральном виде или денежном эквиваленте. Это ежегодное право выбора затрагивает более 18 тыс. жителей региона, относящихся к категориям инвалидов, ветеранов, блокадников и других получателей федеральной поддержки. Об этом сообщает издание 7info.

Набор социальных услуг включает три ключевых направления: обеспечение необходимыми лекарствами и лечебным питанием, предоставление бесплатных путевок в санатории по медицинским показаниям, а также компенсацию проезда на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения. Переход на денежную компенсацию может упростить финансовое планирование для льготников, но лишает их возможности получать поддержку в натуральной форме.

Для изменения порядка получения НСУ на 2026 год необходимо подать заявление через портал Госуслуг, клиентские службы отделения Социального фонда России или МФЦ. Специалисты рекомендуют заранее оценить потребность в конкретных услугах — например, необходимость санаторно-курортного лечения или регулярного приобретения дорогостоящих лекарств.

Принятое решение повлияет на объем поддержки в следующем году, поэтому важно внимательно подойти к выбору.

Ранее сообщалось, что свыше 1,1 млн федеральных льготников столичного региона получают набор соцуслуг в натуральном виде.