Льготное зубопротезирование теперь доступно в любом городе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

Так, проконсультироваться можно в ближайшей стоматологической поликлинике Министерства здравоохранения Московской области, а изготовить и установить протез — с соседнем населенном пункте или в региональной клинике.

С января текущего года льготу на бесплатное протезирование зубов оформили около 10,3 тысячи жителей региона. Воспользоваться услугой могут ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры.

Чтобы получить услугу, нужно сходить на прием к стоматологу и оформить заявление на областном сайте госуслуг. После этого информация автоматически поступит в отделение соцзащиты.