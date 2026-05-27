«Перфоратор в сантиметрах от головы»: мужчина застрял в узкой пещере на шесть часов

Приключение в пещере едва не стало ловушкой для жителя Бруклина. Мужчина залез в узкую расщелину вместе с друзьями и застрял так крепко, что провел в темноте и холоде шесть часов. Спасатели бурили перфоратором в нескольких сантиметрах от его головы и спины, а он, несмотря на опасность, сохранял позитивный настрой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Компания отправилась в поход, решила исследовать гроты и полезла в узкую расщелину. Один из мужчин, чье имя спасатели не раскрывают, застрял намертво. Температура внутри пещеры держалась около +10 градусов, влажность была высокой. Друзья начали замерзать, но не бросили товарища.

Вызванные рейнджеры лесной службы прибыли с перфоратором. Камни, мешавшие мужчине, находились буквально в нескольких сантиметрах от его головы и спины. Малейшее неверное движение — и травма неизбежна. Двадцать минут аккуратного бурения — и пленник свободы. Спасатели потом рассказывали: он все время шутил и сохранял удивительное спокойствие. Никто из участников происшествия серьезно не пострадал.

