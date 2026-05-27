Медосмотры для мигрантов: в Госдуме объяснили усиление контроля над здоровьем приезжих и их документами

Государственная Дума приняла закон об обязательном медицинском освидетельствовании для мигрантов, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев (фракция «Единая Россия») в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Новые правила касаются иностранцев, планирующих оставаться в России более 90 дней, и вводят ежегодные проверки здоровья, а также серьезные штрафы за уклонение и подделку документов.

Так, как разъяснил депутат, если приезжий планирует остаться в стране более чем на 90 дней, он обязан пройти обязательное медицинское освидетельствование в течение месяца с момента приезда.

«Через год постоянного пребывания на территории России мигранту снова потребуется пройти обязательный медосмотр», — пояснил Толмачев.

Закон создан для защиты здоровья граждан России от опасных инфекций, которые могут попадать из-за рубежа. По словам депутата, документ поможет оперативно выявлять тех иностранцев, которые страдают опасными заболеваниями, и принимать решение о нежелательности их пребывания в стране и высылке за пределы России. Кроме заболеваний, в 30-дневный срок будет выявляться употребление наркотиков и психотропных веществ — гостям с опасными зависимостями также будет гореть красный свет.

Одновременно приняли нормы об ужесточении ответственности за нарушение порядка медицинского освидетельствования и подделку его результатов.

«За уклонение иностранца от медосмотра — штраф до 50 тысяч рублей. Максимальные санкции за нарушение новых законов достаточно суровы: до 8 лет лишения свободы, а штрафы — до трех миллионов. Но когда речь идет о здоровье и эпидемиологической безопасности целой нации, иначе быть не может», — заявил Толмачев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал новые нормы очередным системным шагом по наведению порядка в миграционной сфере.

«Главная цель — обеспечить безопасность здоровья как самих мигрантов, так и принимающего населения, а также исключить практику предоставления поддельных или недостоверных медицинских документов. Для этого, в частности, срок, отведенный на обязательное медосвидетельствование, сокращается с 90 до 30 дней, а проходить его мигранты будут обязаны ежегодно», — заявил Журавлев.

Он также отметил, что одновременно кратно ужесточается ответственность за нарушения: штрафы за отказ или уклонение от прохождения медосмотра возрастают в 12 раз (до 50 тысяч рублей), и к ним добавляется возможность административного выдворения.

«Кроме того, вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо подложных справок о состоянии здоровья — с максимальным наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы», — заключил парламентарий.

