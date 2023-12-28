Лидер ЛДПР предложил признать русофобию уголовным преступлением

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в соцсетях, что готов предложить поправки в законодательство с тем, чтобы признать русофобию уголовным преступлением.

Он отметил, что его инициатива связана с дискриминацией русских людей в недружественных странах. В частности, правительство Латвии заявило о депортации более 1,2 тысячи россиян, не получивших вид на жительство в установленный срок.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не бросит своих соотечественников, если они захотят вернуться на родину. А наказание за русофобию, по его мнению, должно быть суровым.