Лидеров общественного мнения наградили в подмосковном Подольске

Как отметил Артамонов, на встречу были приглашены местные жители, которые стали профессионалами в своих сферах деятельности, добившись высот собственным трудом. Благодаря таким гражданам, подчеркнул он, городской округ является одним из передовых в области.

Встреча прошла в теплой атмосфере за чашкой чая. Участники дискуссии обсудили изменения, которые произошли за десять лет как в Подольске, так и в Московской области. Также говорили о текущих и будущих проектах, в том числе реализуемых в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева.

«Каждому из участников встречи небезразлична судьба малой родины. И все вместе, взаимодействуя друг с другом, мы сделаем Подольск еще более привлекательным для жизни», – подчеркнул Артамонов.

Он также поблагодарил участников встречи за активную жизненную позицию и, по поручению губернатора Андрея Воробьева, вручил им памятные подарки.