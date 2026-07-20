Следы эволюции: как пальцы младенцев помогают исследовать происхождение человеческого интеллекта

Длина пальцев у новорожденных может дать подсказку о факторах, которые влияли на эволюцию человеческого мозга, сообщает портал ScienceDaily со ссылкой на исследование Университета Суонси. Ученые предположили, что более высокое воздействие эстрогена до рождения могло сыграть роль в увеличении размеров мозга у людей.

Профессор Джон Мэннинг вместе с коллегами из Стамбульского университета изучил 225 младенцев — 100 мальчиков и 125 девочек. Исследователи сравнили соотношение длины указательного и безымянного пальцев, известное как 2D: 4D, с окружностью головы новорожденных.

Этот показатель используют как косвенный маркер гормонального воздействия в первом триместре беременности. Более высокое значение 2D: 4D, то есть относительно более длинный указательный палец по сравнению с безымянным, связывают с большим влиянием эстрогена по сравнению с тестостероном.

У мальчиков с более высоким значением 2D: 4D была больше окружность головы, которая у новорожденных считается одним из ориентиров размера мозга. У девочек такой связи не обнаружили.

Авторы считают, что результаты могут поддерживать гипотезу «эстрогенизированной обезьяны»: в ходе эволюции увеличение мозга человека могло сопровождаться изменениями скелета и гормонального фона. При этом исследование не доказывает, что пальцы напрямую определяют размер мозга. Речь идет лишь об ассоциации, которая может помочь лучше понять роль гормонов в раннем развитии и эволюции человека.