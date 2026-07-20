Роды под потоком воды: почему ЧП в перинатальном центре закончилось уголовным делом

В результате мощных ливней в Каменске-Уральском протекла крыша городского роддома. По факту ненадлежащего содержания медицинского учреждения СКР открыл уголовное дело, а всех рожениц временно перенаправляют в больницы Екатеринбурга, пишет Е1.

ЧП и уголовное дело о халатности

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего содержания перинатального центра (ГАУЗ СО «ДГБ города Каменск-Уральский»). Поводом для процессуальной проверки и последующего дела стало ЧП, произошедшее во время мощного циклона 18 июля: обильные осадки затопили кровлю здания. О начале расследования сообщил юрист Сергей Барсуков, подавший обращение в правоохранительные органы; факт возбуждения дела также подтвердили источники в силовых структурах. Параллельную проверку ведут сотрудники прокуратуры.

Реакция Минздрава и перемаршрутизация рожениц

Глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что ситуацию в городе держат под полным контролем. На объект направлены специалисты министерства и финансово-хозяйственного управления для оценки ущерба, расчета сметы и определения сроков ремонта. Чтобы не прерывать оказание медпомощи, врачи-эпидемиологи оценивают возможность развернуть временные родовые залы на нижних, незатопленных этажах центра. До завершения восстановительных работ всех рожениц Каменск-Уральской зоны оперативно перемаршрутизировали в родильные дома Екатеринбурга.

Масштаб стихийного бедствия в городе

Проливные дожди затопили не только социальные объекты, но и всю городскую инфраструктуру Каменска-Уральского. Проезжие части и дворы превратились в реки и пруды, десятки автомобилей оказались ушедшими под воду. Для передвижения по затопленным улицам местным жителям пришлось использовать резиновые лодки и сапборды.