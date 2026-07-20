Скорая приезжает в девятый раз: в свежем турецком отеле вспыхнула бактериальная инфекция

В одном из недавно открытых пятизвездочных отелей Турции произошла вспышка кишечной инфекции среди отдыхающих из России. Пострадавшие сообщают о госпитализации детей, грязной посуде и антисанитарии в номерах. Об этом пишет «SHOT Проверка» со ссылкой на рассказы самих пострадавших, передает РГ.

Вспышка инфекции и госпитализация отдыхающих

В одном из пятизвездочных гостиничных комплексов Аланьи (Турция) зафиксирован случай массового отравления российских туристов, приехавших на отдых с детьми. Как информирует Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на обращения пострадавших, к концу отпуска у многих гостей развились симптомы острой бактериальной инфекции: сильная рвота, высокая температура и критическое обезвоживание. Врачам местной больницы пришлось экстренно госпитализировать ребенка и его отца, назначив им курс антибиотиков. По словам очевидцев, скорые вызывают в отель регулярно — это уже как минимум девятый случай отправки постояльцев в медучреждение.

Источник заражения и жалобы на антисанитарию

Главным источником распространения инфекции туристы считают отельный бассейн, в котором пострадавшие регулярно плавали и ныряли. Помимо проблем со здоровьем, отдыхающие выражают глубокое недовольство качеством сервиса и санитарными условиями:

Инфраструктурные сбои: постоянные перебои с подачей электроэнергии и неисправности сантехники;

Гигиенические нарушения: немытая посуда в ресторане и наличие тараканов;

Паразиты в номерах: один из гостей заявил, что после заезда обнаружил червей прямо на постельном белье.

Примечательно, что отель, позиционирующий себя как люксовый пятизвездочный объект, принял первых гостей совсем недавно — в середине июня. Руководство гостиницы пока воздерживается от официальных комментариев.