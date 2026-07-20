Ушел из жизни историк русского рока Андрей Бурлака

В Петербурге на 71-м году жизни скончался Андрей Бурлака — человек, который знал о русском роке если не все, то почти все. Музыкальный журналист, писатель и историк ушел из жизни после продолжительной болезни, пишет Teleprogramma.org.

Близкие отмечают, что даже в последнее время Андрей Петрович не падал духом. Он не терял оптимизма, строил планы, мечтал продолжать радовать поклонников очерками, материалами и новыми книгами. Но болезнь оказалась сильнее.

Истинной жемчужиной его наследия по праву считается трехтомная «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-2005». Это издание называют самым полным собранием фактов о рок-музыке. Для молодых артистов и исследователей она стала эталоном и ориентиром.

Бурлака был не просто автором книг. Долгие годы он отвечал за официальный портал Ленинградского рок-клуба и был главным редактором сайта Rock-n-roll.ru. Он собирал историю по крупицам, записывал воспоминания музыкантов, восстанавливал хронологию событий.

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