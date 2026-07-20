Почти 60 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Ночь в парке»

Более 55 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло в минувшую субботу в 77 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждали концерты, мастер-классы, кинопоказы под открытым небом, тематические экскурсии и интерактивные программы. Так, например, в Центральном парке Победы Долгопрудного они смогли побывать на пижамной вечеринке, посетить интерактивную выставку «История города в темноте», творческие мастерские, концертную программу и вечерний кинопоказ.

В парке усадьбы Кривякино Воскресенска состоялись концертные программы с участием бардов, выставка ретроавтомобилей, творческие мастер-классы и гастрономическая ярмарка, в Центральном парке им. В.В. Воровского Наро-Фоминского округа - тематическая фотовыставка, ярмарка народного творчества, мастер-классы, квест и так далее.

Мероприятие прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.