В Подмосковье на 75% завершили капремонт учебного корпуса «Мытищинского колледжа»

В Мытищах на Силикатной улице, д.1/9 продолжается капитальный ремонт учебного корпуса (литер А1) «Мытищинского колледжа», стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят 40 специалистов. Они завершают ремонт кровли, ведут финишную отделку помещений колледжа, монтаж инженерных сетей, обустройство главного входа.

Площадь учреждения составляет 3,4 тыс. кв. м, в нем обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории, закупят современную мебель и оборудование. Ремонт ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», его завершат в 2026 году.

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