Настоящие враги страны: Артемий Лебедев ошеломил заявлением о тайной угрозе

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко высказался в адрес противников вакцинации, заявив о необходимости борьбы с их убеждениями. Солидарность с подобной оценкой ранее выражали и ведущие медицинские эксперты, пишет Лента.ру.

Заявление блогера и призыв к действиям

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в рамках очередного выпуска новостного обзора на платформе «VK Видео» назвал группу граждан, которая, по его мнению, несет реальную угрозу национальным интересам и будущему страны. Лебедев заявил, что ключевую опасность для общества представляют сторонники антипрививочного движения. Блогер подчеркнул, что наибольшую тревогу вызывают родители, отказывающиеся от плановой вакцинации своих детей, и призвал государство и общество вести с подобными взглядами активную борьбу.

Реакция медицинского сообщества

Тема жесткого неприятия отказов от прививок регулярно поднимается и в экспертной среде. Ранее аналогичную и бескомпромиссную позицию по отношению к противникам вакцинации озвучил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор охарактеризовал последователей антипрививочного движения как «оголтелых мракобесов» и признался, что исчерпал аргументы и силы в бесконечных публичных дискуссиях с ними.