В больнице Кемерова имени Атаманова спустя шесть дней после появления на свет скончался новорожденный. В январе 2026 года будущая мама была госпитализирована в отделение патологии беременности с тяжелыми осложнениями. Состояние женщины требовало экстренного вмешательства, и врачи приняли решение о проведении кесарева сечения на сроке 25 недель — это соответствует 6 месяцам и 1 неделе гестации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на данные Рудничного районного суда Прокопьевска.

По информации издания, младенец родился с критически низкой массой тела — всего 490 граммов. На протяжении почти семи дней медики боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Однако трагедия обернулась еще и бюрократическим коллапсом. Один из сотрудников медучреждения по невнимательности оформил на умершего младенца электронное свидетельство о рождении. Документ автоматически был направлен матери через портал «Госуслуги». Когда руководство больницы осознало допущенную ошибку, женщине предложили добровольно согласиться на удаление документа. Однако мать отказалась и обратилась с ним непосредственно в ЗАГС.

«Свидетельство о рождении могло быть выдано только при продолжительности жизни ребенка более 168 часов, то есть 7 полных суток», — раскрыли в пресс-центре судов Кузбасса.

Медицинской организации пришлось инициировать судебный процесс — в Рудничный районный суд Прокопьевска был подан иск с требованием аннулировать ошибочные записи. Сейчас судебная инстанция рассматривает данное дело. С высокой вероятностью запись о ребенке будет полностью удалена из цифровых систем, но пока вынесенное решение может быть обжаловано сторонами.

Ранее сообщалось, что кузбасские врачи спасли новорожденного с редчайшим пороком.