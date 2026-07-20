Четыре дня без реакции: девушка показала видео опасного люка в центре Кемерова — коммунальщики молчат

В центре Кемерова местная жительница едва не провалилась под землю во время обычной прогулки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Об опасной ловушке, устроенной канализационным люком на улице Кирова, пострадавшая рассказала изданию «Сибдепо». Девушка направлялась от «Парка Чудес» и наступила на край крышки, которая мгновенно начала уходить у нее из-под ног. Как выяснилось позже, конструкция не была закреплена должным образом.

«Я испугалась, упала вперед на землю, чудом на поранилась и не провалилась вниз. Люк почти провернулся прямо под моими ногами», — рассказала собеседница «Сибдепо».

Кемеровчанка записала видео и продемонстрировала, что крышка вместе с ободком свободно вращается даже при легком нажатии. С момента инцидента прошло четыре дня, однако к 20 июля коммунальные службы так и не устранили неисправность. По предположению девушки, они, вероятнее всего, даже не знают о существовании проблемы.

«Кто дальше провалится на этом месте? Я понимаю, что взрослый человек вряд ли упадет, а вот ребенок вполне», — высказала мнение местная жительница.

Ранее сообщалось, что руководство компании в Кузбассе скрывало от жителей правду о смертельно опасной воде.