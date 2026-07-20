Без аналогов и надежды: почему из российских аптек навсегда исчезает «Вайэпти»

Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) покинули шесть фармацевтических препаратов и семь субстанций. Наиболее критичной для пациентов стала отмена оригинального средства от мигрени, у которого не осталось прямых аналогов, пишет Общественная Служба Новостей.

Потеря оригинального средства от мигрени

Министерство здравоохранения РФ исключило из ГРЛС регистрационные удостоверения ряда лекарств, в основном по инициативе самих компаний-производителей. Самым резонансным стало решение по противомигренозному препарату «Вайэпти» (МНН эптинезумаб ) от датской фармкомпании H. Lundbeck A/S. Лекарство, появившееся на российском рынке в 2024 году, использовалось для внутривенной профилактики тяжелых приступов головной боли. Вывод «Вайэпти» из реестра создает серьезный вызов для неврологов и пациентов: прямых дженериков или альтернативных средств с точно таким же международным непатентованным наименованием (МНН) в стране больше нет.

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Из реестра также отозван комплекс препаратов, предназначенных для терапии ВИЧ-1 инфекции:

«Эвиплера» ( рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин ) от компании Johnson & Johnson (Janssen). Примечание: в реестре сохраняется аналог от отечественной компании «Фармасинтез».

«Фадинозин» ( диданозин ) и комплект «Трактен-Н» ( эфавиренз + тенофовир + эмтрицитабин ) производства «Фармасинтез».

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Помимо этого, Минздрав отменил регистрацию: