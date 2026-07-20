Минобороны принимает заявки в подразделение БАРС-Москва до начала августа
МО: набор в отряд защиты неба БАРС-Москва продлится до 1 августа
Минобороны формирует добровольческий отряд «БАРС-Москва» для защиты столицы от беспилотников: набор специалистов открыт до 1 августа.
Министерство обороны Российской Федерации открыло набор добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва». Основная задача отряда заключается в обеспечении безопасности воздушного пространства столичного региона и нейтрализации вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с применением высокотехнологичных средств, включая комплексы перехвата.
Важно отметить, что служба в данном формировании не предполагает участия в зоне проведения специальной военной операции, а заключаемый сроком на один год контракт для граждан призывного возраста приравнивается к прохождению срочной армейской службы. Прием заявок продлится до 1 августа 2026 года.
Основные требования к кандидатам
- Возраст: мужчины — граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет.
- Здоровье: наличие категории годности А, Б или В, подтвержденной результатами медицинской комиссии.
- Приоритет: специалисты с техническим образованием, опытом военной службы, а также навыками управления БПЛА, специалисты связи, инженеры, медики и водители.
- Ограничения: к службе не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и др.) или зависимостями.
Условия службы и социальные гарантии
Добровольцы проходят бесплатное 30-дневное обучение работе с современными средствами противодействия БПЛА на базе в Москве или Московской области. В период подготовки и дальнейшей службы сохраняется полное денежное довольствие: для рядового состава оно составляет от 220 000 рублей, для командного — от 300 000 рублей в месяц. Также предусмотрены дополнительные выплаты за успешный перехват вражеских аппаратов.
Семьям участников подразделения предоставляется расширенный пакет социальной поддержки:
- Пособия при рождении ребенка и на воспитание детей.
- Зачисление детей в образовательные учреждения (сады, школы, вузы, колледжи) с бесплатным питанием и продленным днем.
- Помощь в трудоустройстве членов семьи, юридическая и психологическая поддержка.
- Льготы по оплате услуг ЖКХ и иные меры социальной защиты.
Контактная информация:
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