Подмосковные легкоатлеты завоевали восемь наград на матчевой встрече Союзного государства

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства (Россия – Белоруссия), которая прошла с 17 по 20 июля в Минске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Злата Магницкая (СШОР по легкой атлетике, Подольск) одержала победу на дистанциях 100 и 200 м, а также в смешанной эстафете 4×100 метров, Илья Дуров (СШОР по легкой атлетике, Подольск) - в беге на 110 м с барьерами, Алена Бутенко (областной Центр олимпийских видов спорта, Клин) - в метании молота среди девушек до 20 лет.

Алиса Махмутова (областной Центр олимпийских видов спорта, Воскресенск) оказалась серебряным призером в толкании ядра среди девушек до 20 лет. Бронзовые медали получили Анна Коростелева (СШОР по легкой атлетике, Кашира) на дистанции 100 м с барьерами и Максим Синюков (СШОР по легкой атлетике, Кашира) в беге на 110 м с барьерами.

Соревнования направлены на укрепление спортивных связей между государствами Союзного договора и повышение уровня подготовки молодых спортсменов, их участниками стали сильнейшие легкоатлеты двух стран в возрастных категориях до 18 лет и до 20 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.