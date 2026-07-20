Отравление целого города: руководство компании скрывало от россиян правду о смертельно опасной воде

Следственный комитет предъявил обвинения директору, техническому директору и его заместителю одной из коммерческих организаций Кузбасса. Как проинформировали в Следственном комитете, с декабря 2025 по январь 2026 года компания поставляла жителям воду непосредственно из-под крана, которая представляла опасность для употребления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно материалам расследования, концентрация вредных химических соединений в жидкости была многократно превышена. При этом население не подозревало об угрозе — руководство организации умышленно скрыло информацию о том, что вода опасна для жизни и здоровья.

В связи с этим топ-менеджеров подозревают в преступном сговоре ради получения прибыли. Им предъявлены обвинения по двум статьям. Предполагается, что они намеренно утаили от граждан данные о химическом отравлении водопроводной сети, а также оказывали услуги, которые не гарантируют населению безопасность.

Следователи уже допросили свидетелей и профильных специалистов. Обыски в жилых помещениях и в офисе компании проводились при участии сотрудников ФСБ. В настоящее время следствие продолжает собирать доказательную базу для последующей передачи дела в суд. Ход расследования находится на личном контроле руководства областного следственного управления.

Ранее сообщалось, что с 1 августа счетчики воды возьмут под жесткий контроль.