«Лишние контакты в джунглях». Туристов призвали не трогать грызунов и приматов из-за риска заражения оспой обезьян

В связи с новыми случаями заражения оспой обезьян у россиян, вернувшихся из-за границы, Роспотребнадзор опубликовал важные рекомендации для туристов. Специалисты ведомства назвали список животных, представляющих наибольшую опасность как переносчики вируса.

Чтобы избежать инфицирования, гражданам рекомендуют держаться подальше от диких зверей, особенно если речь идет о грызунах и обезьянах. Лучший способ защиты в поездке — не контактировать с потенциальными носителями, отметили в пресс-службе.

Напомним, что на текущий момент в России зарегистрированы новые очаги инфекции. В Петербурге лабораторно подтверждены два случая болезни у туристов, прибывших из Таиланда. Зараженные помещены в инфекционный стационар, их состояние не вызывает у врачей опасений.

В феврале пациенты с таким же диагнозом поступали в медицинское учреждение в Домодедово. На данный момент двое из трех госпитализированных уже полностью выздоровели и покинули больницу.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли новый природный резервуар оспы обезьян в белке.