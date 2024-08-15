Лисята из Каширы сыграли главного героя фильма «Мой дикий друг»

Детско-семейный фильм под названием «Мой дикий друг» рассказывает историю о мальчике и диком лисенке. Он учит быть храбрым и верным, несмотря ни на что. На примере семиклассника Саши зрители узнают, что такое настоящая дружба.

Кто же эти рыжие пушистики, успевшие стать звездами? Оказалось, что лисят взяли для съемок из зоостудии «Ковчег». Здесь обитают животные, которые часто появляются в кино и на телевидении. Среди них — ворон Карлуша из «Чебурашки», а также киноволки Тор и Маркус из фильма про Чука и Гека.

Вместе с главным героем на съемочную площадку отправился его хвостатый дублер — он необходим во избежание сложностей на монтаже. Но как снимали неугомонных по своей природе лисят? Ведь они должны были играть больных животных. Секрет прост — они просто спали.

В остальных случаях к ним, как и детям, требовался определенный поход. И команда, работающая над фильмом, его нашла. На руку им сыграла сильная жара на улице — порядка +40c°. Для того, чтобы удержать лисят на месте, им под сено клали бутылки со льдом. С этого островка истинного удовольствия им никуда не хотелось уходить.

А из желающих потискать пушистиков, тем временем, выстраивалась целая очередь: начиная от самих актеров и заканчивая осветителями съемочной площадки, о чем рассказала основатель зоостудии «Ковчег». Также Анна Пономарева назвала любимую игрушку рыжиков — им оказался простой бумажный стаканчик!

Верим, что лисята из Каширы точно завоюют сердца как взрослых, так и самых маленьких зрителей. Кто знает, возможно, впереди их ждут новые проекты, в которых они тоже примут участие. Так или иначе, их звездный час уже наступил!