«Литр на троих». Дагестан и Ингушетия вошли в тройку лидеров по трезвости
Фото: [mediabankmo.ru / Аннета Юрасова]
Министерство здравоохранения Российской Федерации обнародовало данные о самых низких показателях потребления алкоголя среди регионов страны.
Первые три строчки в этом списке заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан, сообщает РИА Новости.
Ведомство предоставило статистику за март 2026 года. Так, в Чеченской Республике объем употребления чистого спирта на одного жителя составил всего 0,02 литра этанола. Следом идет Ингушетия с результатом 0,62 литра, замыкает тройку лидеров Дагестан — 0,91 литра на человека.
Кроме того, в перечень самых малопьющих регионов вошли Кабардино-Балкария (2,14 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Статистические сведения по новым территориям страны в отчете не приводятся.
