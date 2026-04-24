«Литр на троих». Дагестан и Ингушетия вошли в тройку лидеров по трезвости

Первые три строчки в этом списке заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан, сообщает РИА Новости.

Ведомство предоставило статистику за март 2026 года. Так, в Чеченской Республике объем употребления чистого спирта на одного жителя составил всего 0,02 литра этанола. Следом идет Ингушетия с результатом 0,62 литра, замыкает тройку лидеров Дагестан — 0,91 литра на человека.

Кроме того, в перечень самых малопьющих регионов вошли Кабардино-Балкария (2,14 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Статистические сведения по новым территориям страны в отчете не приводятся.

