Литрес назвал самые популярные книги и авторов среди молодежи Москвы и Московской области
Фото: [фото предоставлено ООО «ЛитРес»]
Книжный сервис Литрес в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы и Московской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев (25.06.2024 – 25.06.2025).
Топ-5 книг среди женщин:
1) «Четвертое крыло», Ребекка Яррос
2) «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко
3) «Железное пламя», Ребекка Яррос
4) «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков
5) «Круть», Виктор Пелевин
Топ-5 книг среди мужчин:
1) «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Самюэль Клейсон
2) «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов», Вадим Зеланд
3) «Легкий способ бросить курить», Аллен Карр
4) «Думай медленно… Решай быстро», Даниэль Канеман
5) «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес
Топ-5 авторов среди женщин:
1) Александр Пушкин
2) Антон Чехов
3) Анна Джейн
4) Марина Суржевская
5) Виктор Пелевин
Топ-5 авторов среди мужчин:
1) Виктор Пелевин
2) Сергей Лукьяненко
3) Александр Пушкин
4) Вадим Зеланд
5) Антон Чехов
Методология: аналитики группы компаний «Литрес» изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.
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