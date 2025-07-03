Литрес назвал самые популярные книги и авторов среди молодежи Москвы и Московской области

Общество
фото предоставлено ООО «ЛитРес»

Фото: [фото предоставлено ООО «ЛитРес»]

Книжный сервис Литрес в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы и Московской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев (25.06.2024 – 25.06.2025).

Топ-5 книг среди женщин:

1)   «Четвертое крыло», Ребекка Яррос

2)   «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко

3)   «Железное пламя», Ребекка Яррос

4)   «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

5)   «Круть», Виктор Пелевин

Топ-5 книг среди мужчин:

1)   «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Самюэль Клейсон

2)   «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов», Вадим Зеланд

3)   «Легкий способ бросить курить», Аллен Карр

4)   «Думай медленно… Решай быстро», Даниэль Канеман

5)   «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

Топ-5 авторов среди женщин:

1)    Александр Пушкин

2)    Антон Чехов

3)    Анна Джейн

4)    Марина Суржевская

5)    Виктор Пелевин

Топ-5 авторов среди мужчин:

1)    Виктор Пелевин

2)    Сергей Лукьяненко

3)    Александр Пушкин

4)    Вадим Зеланд

5)    Антон Чехов

Методология: аналитики группы компаний «Литрес» изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025.  В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.

Токен креатива (erid)

2SDnjdLFrZ3

Реклама.ООО «ЛитРес». ИНН 7719571260

Актуально