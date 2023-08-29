Литвинова и ее близкая подруга-иноагент отписались друг от друга в соцсетях

Как сообщает издание «Утро.ру» , певица Земфира* и известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова очень долго дружили и близко общались между собой.

Публика всегда знала, что они хорошо друг к другу относятся. Это было заметно даже по публикациям, которые звезды посвящали друг другу в социальных сетях. Но недавно в отношениях исполнительницы Земфиры* и телеведущей Ренаты Литвиновой произошли некоторые изменения – они отписались друг от друга.

Напомним, что Литвинова с Земфирой* вместе сбежали из России во Францию. Они выступили против СВО, и сейчас карьера двух знаменитостей складывается хуже, чем на Родине. А множество фанатов отвернулись от них из-за своей патриотической позиции.

*Признана иноагентом, согласно решению Минюста РФ