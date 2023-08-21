«Люблю вас и Настю»: десантник до последнего передавал приветы с передовой

Герой спецоперации Дмитрий Вторушин шел в армию с легким сердцем — сбывалась его мечта детства. А кроме того, дома его оставались ждать сразу несколько любящих сердец: мама, брат и девушка, которую он очень долго добивался.

Как рассказывает мама бойца Олеся, ее сын с детства хотел стать десантником — носить голубой берет и прыгать с парашютом. Однако до ухода в армию он успел получить диплом о среднем профессиональном образовании.

После девятого класса Дима поступил в Читинский техникум железнодорожного транспорта на специальность «строительство железных дорог». Там у него было много друзей и там же он познакомился с главной любовью своей жизни, девушкой Настей.

«Как-то зимним вечером в комнату, где жил Дима, зашли с санитарной проверкой. Среди ревизоров была Настя, и Дима влюбился с первого взгляда! Настя не сразу согласилась на дружбу. Я помню этот волнительный момент в жизни моего сына. Долгие ухаживания привели к тому, что ребята стали встречаться», — говорит мать Дмитрия корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже будучи на спецоперации почти без связи, десантник не забывал передавать теплые слова своей девушке. Он писал: «Люблю вас и Настю». Но свадьбы не случилось.

Последний раз боец позвонил маме за день до своей гибели, 28-го августа 2022 года. А уже на другой день Дима прикрыл собой раненого сослуживца, а сам получил смертельный осколок в живот.

С Настей несостоявшаяся свекровь общается до сих пор.

О том, как сложилась судьба Дмитрия Вторушина, читайте в нашем материале.