Любовь до гроба: мужчина признался в зверском убийстве супруги

В Удмуртии развернулась трагическая история: 40-летний мужчина убил свою жену, а затем заявил в полицию о ее пропаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным источника, летом в правоохранительные органы обратился местный житель, утверждавший, что его супруга исчезла. Поиски результатов не дали. Подозрения пали на самого заявителя, тем более что в его машине обнаружили следы крови. В итоге мужчина признался в содеянном.

Он рассказал, что причиной ссоры стало пристрастие жены к алкоголю. В порыве гнева он избил ее до смерти, после чего расчленил тело, упаковал в пакеты и вывез в лес, где и закопал. Останки женщины были обнаружены. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

