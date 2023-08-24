Люди несут цветы к кафе Пригожина в Санкт-Петербурге

На входе в кафе на Университетской набережной, которое простые петербуржцы связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, появились первые цветы.

К слову, именно в этом кафе весной 2023 года был взорван российский военкор Владлен Татарский.

Как сообщается в соцсетях, несмотря на позднее время люди продолжают нести к зданию кафе букеты. Также в здании «ЧВК Вагнер Центр» в центре Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Пи этом, к настоящему времени пресс-служба Пригожина фициально о смерти предпринимателя пока не информировала.

Напомним, в Росавиации подтвердили, что среди пассажиров разбившегося частного самолета значился Евгений Пригожин.