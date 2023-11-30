Люди с ограничениями по здоровью сыграли в шаффлборд в Подольске

В подольском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Корсар-Спорт» прошли городские соревнования по игре в шаффлборд среди инвалидов.

Как рассказала инструктор-методист клуба Татьяна Вязмитина, встречу приурочили к Международному дню инвалидов. Участие в соревнованиях приняли те, кто непосредственно занимается в клубе.

«Участники друг за друга переживают, поддерживают и радуются, когда получается. Соревнования проходят в атмосфере взаимной поддержки», — сказала Татьяна Вязмитина.

Ежегодно в Подольске проводится около трех соревнований по шаффлборду. В том числе спортсмены ездят на соревнования в Москву. Одна из участниц турнира отметила, что она всегда усердно готовится к соревнованиям.

«Очень нравится. Здесь важно прицелиться, чтобы не сбить шайбы, которыми прежде удачно попала на поле», — отметила Светлана Конева.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Скоро подольские спортсмены-инвалиды поедут в Реутов на спартакиаду.