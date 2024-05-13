Людмила Болатаева: Более ста загородных лагерей будут работать в Подмосковье в этом году

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала, что уже меньше, чем через месяц в Подмосковье стартует летняя оздоровительная компания. Так, на территории региона в этом году будет работать 105 загородных лагерей.

Отмечается, что тема летней оздоровительной компании стала одной из центральных в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«На территории Московской области в этом году будет работать 105 загородных лагерей, в которых смогут отдохнуть 100 тысяч детишек. Это и федеральные лагеря, и региональные», — доложила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Болатаева подчеркнула, что на данный момент выкуплено 75 тысяч путевок из 100 тысяч. При этом по цене лагеря делятся на три категории. Первая, самая большая — оздоровительные учреждения, где стоимость путевки составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Таких лагерей большинство — 55%. Вторая — со стоимостью путевок от 60 до 80 тысяч рублей (35% лагерей). Отдых в третьей категории составит более 80 тысяч рублей (10% лагерей).