Люпиновые поля в Ивантеевке манят фотографов и местных жителей на съемку

Июнь – время цветения люпинов в Подмосковье. На улице Бочарова в Ивантеевке Городского округа Пушкинский раскинулись целые поля этого растения с яркими розово-сиреневыми «свечками» соцветий.

Они манят к себе как местных жителей, так и фотографов. Всем хочется поймать этот короткий миг в объективы фотокамер.

«Это что-то нереальное. Живу всю жизнь в Ивантеевке, но чаще за рулем. Сейчас в декрете с третьим ребенком и гуляя с коляской обнаружила это чудо. Позвонила подруге и вот мы здесь. Фотосессия на телефон и прекрасно проведенное время», - восклицает жительница Ивантеевки Евгения Клочкова.

При этом главное – не опоздать со сборами на фотосессию. Цветение люпинов длится всего около двух - трех недель. Но, если успеть поймать это время, то память об подмосковном июне в виде ярких фото останется навсегда. Пейзажи сиреневых люпиновых полей визуально можно сравнить с цветением лаванды на полуострове Крым.