Лолита показала, как ей приходится питаться на съемках

Звезды, в силу своего достатка, могут позволить себе хоть каждый день есть в дорогих ресторанах. Но недавно российская знаменитость разрушила это убеждение.

Как сообщает издание «Утро.ру», популярная российская певица, телеведущая и актриса Лолита Милявская решила поиронизировать над людьми, которые придерживаются диет.

Так она выложила в соцсети ролик, в котором продемонстрировала скромный рацион на съемках. Например, ее обед состоял из невкусных макарон, жесткой котлеты и салата. «Жрать захочешь – все съешь», – посмеялась звезда.

По ее словам, многим звездам приходится питаться во время съемок так, будто бы они сидят на диете. Может быть поэтому они после работы шикуют в дорогих ресторанах?..