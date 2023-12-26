Лолита пожаловалась, что ее требуют вырезать из новогодних передач

Певица Лолита Милявская призналась в соцсетях, что ее участие в «голой» вечеринке у Анастасии Ивлеевой вызвало огромное возмущение у народа, и теперь люди пишут письма с требованием «вырезать» ее из всех новогодних программ.

Милявская подчеркнула, что она шла на ставшее скандальным мероприятие как на арт-выставку, арт-объект.

Организованная Ивлеевой вечеринка с участием полуголых звезд прошла в клубе «Мутабор». Фотографии и видео с закрытого мероприятия оказались в Сети и вызвали негодование у широкой публики. Рэпер Vasio, особо «отличившийся» на тусовке, получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей за ЛГБТ-пропаганду.

В комментарии РИА Новости Лолита опровергла информацию о том, что люди сдают билеты на ее концерт в подмосковном Чехове. По ее словам, билеты только поступили в продажу, и сдавать еще нечего.