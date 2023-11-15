Лолита зажгла на своем концерте в честь юбилея, несмотря на возраст

Напомним, 14 ноября певице стукнуло 60 лет. Многие люди этого возраста уже давно не такие смелые, дерзкие и озорные, как в молодости. Чего не скажешь о Лолите Милявской. Свой юбилей исполнительница отпраздновала на сцене столичного Крокуса в рамках сольного концерта. Как пишет издание «Утро.ру» , там собралось порядка семи тысяч зрителей.

Их, к слову, певица удивила еще в самом начале, скинув свою пышную юбку. Под ней скрывалась точеная фигура в облегающем комбинезоне. Он доказал, что Лолита выглядит отлично для шестидесяти лет. А это не удивительно, ведь певица заметно постройнела перед выступлением.

На нем, кстати, исполнительница пела два с половиной часа «вживую», что делает ей честь. Лолита, говоря о возрасте, призналась, что не реагирует на цифры, поскольку их никогда не чувствует. Отдохнуть от выступления ей удалось только в артистическом буфете.

Ранее Лолита показала, как ей приходится питаться на съемках. Звезда выложила в сеть ролик, на котором продемонстрировала скудный обед из невкусных макарон, жесткой котлеты и салата.