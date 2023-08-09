Лопес в свои 54 года обнажилась для горячих снимков

Как сообщает издание «Утро.ру» , популярная актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой 54-й день рождения. Несмотря на внушительный возраст, она продолжает привлекать внимание мужчин и не ставит крест на личной жизни.

В своих недавних фотографиях, опубликованных в соцсетях, Джей Ло демонстрирует роскошное тело в откровенных нарядах, подчеркивая сексуальность и прекрасную физическую форму. К слову, за плечами знаменитости рождение двоих детей. Но, как видно по снимкам, они не сказались в плохую сторону на теле актрисы.

Хотелось бы отметить, что и в России есть знаменитости, которые не стесняются показывать свою фигуру. Они так же регулярно публикуют обнаженные фотографии, например, та же Настасья Самбурская.