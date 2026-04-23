Лошадь Рута из Каширы снялась в новом сезоне «Универа» с Гогунским

В новом сезоне популярного ситкома «Универ. 15 лет спустя», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ в апреле, на экране появилась необычная актриса — лошадь по кличке Рута из каширской кинозоостудии «Ковчег». Животное исполнило роль скакуна для персонажа Кузи, которого в продолжении культовой комедии вновь сыграл Виталий Гогунский, передает портал REGIONS .

По сюжету, спустя полтора десятилетия герои встречаются вновь: Антон Мартынов воспитывает дочь-подростка, Майкл пытается сохранить семью, а вернувшийся Кузя по сценарию должен был оседлать лошадь. Для этой роли и пригласили Руту. Хозяйка животного Анна Пономарева поделилась закулисными подробностями съемок, которые проходили в непростых условиях — требовалось, чтобы лошадь не боялась дыма на площадке. Были и неудачные дубли, но в итоге дуэт Кузи и Руты признали удачным. Пономарева лаконично оценила их совместную работу, назвав обоих молодцами.

Для Руты участие в «Универе» не стало первым опытом работы перед камерой: еще десять лет назад она дебютировала на выездных мероприятиях, в частности, принимала участие в московском фестивале «Знай наших».