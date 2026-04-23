И треснет Африка напополам: геологи обнаружили скрытую «линию разлома» под континентом

Ученые обнаружили под Восточной Африкой ранее неизвестную тектоническую границу, которая может сыграть ключевую роль в будущем расколе континента, пишет Daily Mail со ссылкой на новое геологическое исследование при Университете Дерби. Речь идет о структуре длиной около 500 км, проходящей от Мозамбика до Танзании.

Как отмечают исследователи, так называемая трансформная окраина Ровума представляет собой древний «ископаемый» разлом, сформировавшийся еще во времена распада суперконтинента Гондваны, включавшем в себя сегодняшнюю Африку, Австралию и Антарктиду. Сегодня он скрыт под осадочными породами, но продолжает влиять на движение тектонических плит.

«Такие разломы действуют как рельсы, по которым движутся плиты», — сравнил соавтор работы Джордан Фетиа.

По словам ученых, именно эта структура помогает направлять расхождение Африканской плиты на две части — Нубийскую и Сомалийскую. В долгосрочной перспективе это приведет к разделению континента и даже формированию нового океана.

Исследование также показало резкое истончение земной коры в этом районе, что лишь подтверждает наличие древнего разрыва.

Хотя сейчас разлом неактивен, в будущем он может «ожить» и вновь стать зоной сейсмической активности, влияя на движение плит и формирование новых континентов.