Сосудистые хирурги из Люберецкой больницы спасли мужчину от ампутации ног

В отделение сосудистой хирургии Люберецкой областной клинической больницы поступил мужчина с тревожными симптомами: он едва мог пройти 50 м из‐за нестерпимой боли в ногах, а общее состояние стремительно ухудшалось. Каждый шаг давался с трудом, и пациент понимал: без срочной помощи ситуация может стать необратимой. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врачи незамедлительно приступили к диагностике. С помощью компьютерной томографии специалисты выявили сложную и угрожающую жизни патологию. У пациента обнаружили многоуровневое поражение аорты и артерий нижних конечностей. Но это было еще не все: ситуация осложнялась критическим сужением сосуда кишечника — на целых 90%. Прогнозы без оперативного вмешательства выглядели пугающе. Мужчине грозили ампутация ног и некроз кишечника.

Чтобы спасти пациента, требовалась сложнейшая открытая реконструктивная операция. Шанс на успех зависел от мастерства хирургов, точности каждого действия и слаженности команды.

За дело взялась бригада из 8 высококвалифицированных специалистов — хирургическая и анестезиологическая команды объединили усилия в борьбе за здоровье пациента. Семь часов врачи сосредоточенно выполняли шунтирование аорты и подвздошных артерий, тщательно контролируя каждый этап вмешательства.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Люберецкой ОКБ Родиона Шилова, медики провели шунтирование аорты, чтобы обеспечить питание нижних конечностей, и восстановили кровоснабжение кишечника. Благодаря четкому плану и слаженной работе команды удалось предотвратить развитие некроза в брюшной полости и сохранить пациенту ноги.

После завершения операции начался ответственный этап реабилитации. Уже через несколько дней стали заметны первые обнадеживающие результаты: мучительные боли полностью исчезли, кровообращение в ногах восстановилось до нормального уровня, пациент постепенно вернул способность свободно передвигаться.

Состояние мужчины стабилизировалось настолько, что его смогли выписать домой с хорошим самочувствием. Теперь он находится под наблюдением хирурга в поликлинике по месту жительства — это позволит отслеживать динамику восстановления и при необходимости корректировать реабилитационную программу.

