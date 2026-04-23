«Весна слепит не только солнцем»: офтальмолог объяснил, почему к маю зрение падает, а глаза болят

Весна — время обновления, но не для глаз. Многие замечают: к маю острее чувствуешь усталость, сухость, пелену перед глазами. Офтальмолог сети «Счастливый взгляд» Анна Шамарова развеяла миф, что зрение портится по сезонам. Об этом сообщает Lenta.ru.

На самом деле оно не может ухудшаться от календаря. Но субъективно качество картинки весной действительно страдает. И виноваты в этом не банальные факторы, а скрытые враги.

Первый — сезонная аллергия. Пыльца и пыль атакуют даже неаллергиков. Раздражение, зуд, слезотечение — эти симптомы разрушают защитную слезную пленку на глазу. Когда она становится нестабильной, картинка плывет. Вы видите хуже, хотя рецепты в очках остались прежними.

Второй, еще более коварный, — синдром сухого глаза. От него страдают более 60 процентов людей. Весной его обостряют перепады температуры, ветер, сухой воздух в помещениях и бесконечная работа за компьютером. Глаза краснеют, чешутся, возникает резь. К вечеру качество зрения падает. Но это не истинная потеря зрения, а функциональное расстройство. Оно обратимо, если вовремя принять меры.

Врач советует не терпеть дискомфорт. Увлажняющие капли, защита от ветра, ограничение времени перед монитором — простые шаги, которые вернут четкость. И не забывайте про аллергию: антигистаминные препараты и промывание глаз помогут снять отек.

