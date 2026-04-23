Зумеры оценили, бабушки одобрили: в Подольске заварили чайный хайп на стевии

Подольская чаеразвесочная фабрика сделала ставку на поколенческий разрыв. Предприятие, которому уже за тридцать, запустило линейку сладких напитков, рассчитанную одновременно на зумеров и их бабушек. Как узнал REGIONS , секрет успеха — в ярком дизайне, натуральной стевии и скорости, с которой пакетики разлетаются по конвейеру.

Кто пьет новый чай

Представитель фабрики Владимир Каплан пояснил: новая марка создавалась специально для молодых потребителей, которые привыкли выбирать глазами. При этом производители не забыли и о старшем поколении, ценящем натуральный состав. В некоторых позициях сахар заменили на растительный подсластитель стевию, так что напиток подойдет и тем, кто следит за здоровьем.

Главная фишка линейки — насыщенные вкусы, современное оформление и отсутствие сложных химических добавок. Задача была амбициозной: понравиться и тем, кто слушает Моргенштерна, и тем, кто помнит дефицит чая в магазинах.

Цифры, которые поражают

Мощности подольского производства заставляют уважать масштаб. Фабрика выпускает более 12 тысяч тонн продукции ежегодно. Аппетитная деталь: оборудование расфасовывает около 12 600 пакетиков в минуту. То есть за время прочтения этого абзаца (примерно 30 секунд) с конвейера съезжает более 6 тысяч порций чая.

В штате компании трудятся 450 человек. При этом небольшие когда-то два цеха превратились в крупную корпорацию, известную далеко за пределами Московской области.

Как готовят инженеров

Особого внимания заслуживает техническая подготовка. На фабрике используют высокотехнологичное оборудование, а инженеров обучают по уникальной методике. В ней объединили лучшие советские наработки (фундаментальность, надежность, внимание к деталям) и немецкие технологии (точность, скорость, автоматизация). Получается гибрид, который позволяет держать марку 30 лет.

География вкуса

Сырье для подольского чая поступает прямиком из мировых столиц чайной индустрии. Черные сорта закупают в Индии, Кении и на Шри-Ланке. Зеленый чай везут из Китая. Готовая продукция не задерживается на складах: ее охотно покупают не только в России, но и за рубежом. Фабрика активно работает на экспорт, доказывая, что подольская чайная школа конкурентоспособна на глобальном рынке.

Новая линейка для зумеров и их бабушек — лишь очередной шаг предприятия, которое за три десятилетия привыкло удивлять. Разве что скорость в 12 600 пакетиков в минуту теперь кажется не просто цифрой, а настоящим чайным хайпом.

Ранее сообщалось, что подмосковная молодежь внесла предложения в народную программу в рамках марафона идей «Город пЕРемен».