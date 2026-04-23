Мышей запустили в космос: это помогло ученым Подмосковья приблизиться к важному открытию о ДНК

Пущинские биофизики заглянули в механизм восстановления живых существ после космического стресса. Ученые Института биофизики клетки РАН изучили состояние 75 мышей, которые провели 30 суток на борту биоспутника «Бион-М2». Результат оказался двойственным: иммунная система вернулась в норму, но следы скрытого воспаления остались. Подробности узнал REGIONS .

Магистрант МГУ Елизавета Ходыко представила данные на конференции «Биология — наука XXI века» в Пущине. Исследовательница выяснила: в условиях невесомости активность иммунных клеток в тимусе и селезенке у грызунов резко упала. Одновременно в селезенке выросло количество стареющих клеток.

«Это подтверждает, что космический полет — серьезный стресс для иммунной системы», — подчеркнула Ходыко.

Цифры здесь ключевые. Мыши провели на орбите ровно 30 дней. За это время их организмы испытали двойной удар: невесомость плюс радиация на полярной орбите.

Как восстанавливались мыши

Земля помогла. Через 30 дней после возвращения основные иммунные показатели грызунов пришли в норму. Количество «состарившихся» клеток сравнялось с показателями контрольной группы, которая вообще не летала.

Генетический анализ добавил оптимизма: работа генов, отвечающих за антиоксидантную защиту и ремонт ДНК, полностью восстановилась. Организм мышей словно «перезагрузил» свои системы ремонта на клеточном уровне.

Один тревожный маркер

Но не все так гладко. Уровень белка интерферона-гамма — классического маркера воспаления — оставался повышенным даже спустя месяц после полета.

«Похоже, организм продолжает «держать оборону» в состоянии повышенной готовности. Это может указывать на скрытое хроническое воспаление», — отметила Ходыко.

Иными словами, внешне мыши выглядели здоровыми, а внутри иммунная система продолжала работать в режиме боевой тревоги.

Что еще летало на «Бионе-М2»

Биоспутник стартовал на ракете «Союз-2.1б». Кроме 75 мышей, на борту находились:

мухи-дрозофилы,

муравьи,

мхи,

зерновые культуры,

семена растений.

Главная цель миссии — понять, как радиация и невесомость влияют на живые ткани. Эти данные критически важны для межпланетных перелетов, в том числе для подготовки экспедиции на Марс. Если человеческий организм будет вести себя так же, как организм мышей, — то есть восстанавливать ДНК, но держать воспалительный фон повышенным — медикам придется искать способы снимать этот скрытый стресс задолго до приземления.

Ранее сообщалось, что в Подольске придумали сладкий, но полезный напиток, который пришелся по душе всем поколениям.