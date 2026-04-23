«Приехала на съемки с гриппом»: Николь Кидман попала в больницу прямо со съемочной площадки

Голливудская актриса Николь Кидман, которой в этом году исполнится 59 лет, вновь доказала, что профессиональный долг для нее не просто слова. Как пишет The Voice, актрису госпитализировали прямо после съемок финального эпизода сериала «У Марго проблемы с деньгами».

Причиной госпитализации стал тяжелый грипп, с которым Кидман, несмотря на высокую температуру и общее недомогание, все же приехала на площадку, чтобы не подводить съемочную группу.

Утром в день съемок стало известно, что у Николь грипп, но она, проявив удивительную самоотверженность, отказалась отменять рабочую смену. Сцена, которая снималась в тот день, была масштабной: для нее возвели специальные декорации и пригласили сотни статистов.

В этом эпизоде Кидман дебютирует в образе Лейси, бывшей рестлерши, которая стала юристом и воссоединяется на ринге со своим старым знакомым Джинксом, которого играет Ник Офферман.

По словам очевидцев, актриса выглядела очень плохо, но, несмотря на это, сделала все возможное, чтобы отработать все запланированные кадры. И только когда съемки завершились, ее на носилках увезли в больницу, где прямо в машине скорой помощи поставили капельницу. К счастью, госпитализация не привела к серьезным последствиям — сейчас жизни и здоровью Николь ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что голливудская звезда Николь Кидман решила обучаться на доулу смерти.