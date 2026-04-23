Налоговые поступления от малых технологических компаний Подмосковья за год превысили 3 млрд рублей
Малые технологические компании принесли бюджету Подмосковья 3 млрд рублей
Малые технологические компании принесли бюджету Подмосковья свыше 3 млрд рублей за 2025 год. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За год объем поступлений увеличился на 8%. МТК — это не только драйвер технологического суверенитета, но и активно растущий сектор экономики региона», — отметила зампред регионального правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Сейчас в реестре МТК около 270 подмосковных компаний. В их числе — резидент ОЭЗ «Дубна» «С-Компонент Дубна». Компания производит электронные компоненты на основе керамики.
